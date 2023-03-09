Парень чудом выжил.

15-летнему парню повезло, отделался лишь ушибами. Пользователи соцсети ВКонтакте и подписчики новостного сообщества 47channel.ru говорят, что юноша «родился в рубашке».

61-летнего злоумышленника задержали. Сообщается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предшествовавшего конфликта с ребенком у него не было. Школьника толкнули беспричинно.

СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее стало известно, что странный мужчина сначала кричал, а затем протаранил несколько автомобилей в Тихвине – видео.