В Петербурге у замглавы районного УМВД нашли криптоферму

Офицер полиции Андрей Сердюков попал на допрос.

В Петербурге 10 марта задержали и допросили замначальника управления МВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

Следователи нашли у Сердюкова действующую криптоферму. Издание пишет, что офицер связан с делом ресторатора и организатора QR-сопротивления Александра Коновалова, которого подозревают во взяточничестве.

Сердюкова увезли на допрос потому, что на тот момент он работал в полиции Центрального района. Но, по информации СМИ, позднее его отпустили.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что мужчина потребовал 88 тысяч рублей за запрет на собственную подушку и постельное белье в СИЗО в Петербурге.