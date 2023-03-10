Школьный педагог из Петербурга был задержан за хранение детской порнографии

Суд рассмотрел обвинение и продлил арест.

Школьного педагога, обвиняемого в хранении детского порно и совращении школьниц, оставили под стражей ещё на два месяца. Об этом стало известно 78.ru.

Установлено, что 21-летний молодой человек работал в учебном учреждении с сентября прошлого года звукорежиссёром, а также вёл фотокружок для детей.

Шокирующие материалы случайно обнаружила его коллега. Незаконный контент хранился на компьютере мужчины ещё с лета, когда он устроился на работу вожатым в детском лагере.

Сотрудника уволили из школы в октябре прошлого года, но за другие нарушения, в том числе конфликты.

Ранее стало известно, что в Петербурге у замглавы районного УМВД нашли криптоферму.