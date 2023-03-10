Жительница Кингисеппа отсудила у стоматологии 90 тысяч рублей

Она предъявила иск за некачественную установку металлокерамических коронок.

В Кингисеппском районе Ленобласти пациентка отсудила материальный и моральный ущерб за некачественную установку металлокерамических коронок. После процедуры у женщины не смыкалась челюсть. Об этом пишет 47news.

Кингисеппский городской суд удовлетворил иск 58-летней местной жительницы.

Суд взыскал в пользу истца 89 тыс. рублей, включая убытки за исправление коронок, а также 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 25,75 тыс. рублей в качестве штрафа за несоблюдение требований потребителя.

Ранее стало известно, что назначен исполняющий обязанности генерального директора ГУП «Леноблводоканал».