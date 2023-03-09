Им стал Константин Антипин.

ГУП «Леноблводоканал» возглавил новый руководитель – сообщает сообщество организации ВКонтакте.

Константин Антипин ранее занимал должность первого заместителя, директора по сбыту. Новый руководитель с 2017 года работает на Предприятии и обладает всеми необходимыми качествами для продолжения работы по улучшению качества и надежности водоснабжения и водоотведения Ленинградской области.

Сергей Морозов оставляет пост генерального директора в связи с переходом на новую должность.

Ранее стало известно, что Ольга Занко приехала к жителям затопленных СНТ Всеволожского района.