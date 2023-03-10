Петербургский ТЮЗ отказался от названия международного фестиваля «Радуга»

Это связано с опасениями относительно недавно принятого закона о пропаганде ЛГБТ.

Стало известно, что ТЮЗ им. Брянцева отказался от привычного названия фестиваля «Радуга» из-за возможных опасений сравнения с «пропагандой» ЛГБТ. Об этом заявила директор Театра юных зрителей им. Брянцева Светлана Лаврецова, пишет «Фонтанка».

По словам Лаврецовой, проект претерпел перемены, поэтому его организаторы решили сделать акцент на «пропагандировании» самого театра, а именно — его основателя Александра Брянцева.

Ранее стало известно, что в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ.