В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

В России завели первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс», — написал он в своем тг-канале.

Он добавил, что дело возбуждено сразу по двум статьям КоАП — 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» и 20.1 «Мелкое хулиганство».

По словам депутата, он рассчитывает, что дело будет доведено до суда.

Напомним, в декабре Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещенной для детей.