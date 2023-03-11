В доме в деревне Малое Тешково нашли более 7 кг наркотиков

Автор: Гузель Галимова
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В деревне Малое Тешково Волосовского района Ленобласти задержали 48-летнего петербуржца, подозреваемого в причастности к распространению наркотиков в Ленобласти и Петербурге.

В его доме прошли обыски, там нашли больше 7,1 кг растительных наркотиков и прессованных курительных смесей. Возбуждено уголовное дело о покушении на хранение и сбыт крупной партии наркотиков в составе организованной группы.

Полицейские устанавливают других участников цепочки покупки и перепродажи.

Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение авторских прав и грабеж.

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06.03.2023 195
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