В Петербурге с августа вводится курортный сбор

Курортный сбор планируют ввести в Петербурге с 1 августа в качестве эксперимента.
Предполагается, что взимать дополнительные 100 рублей в сутки будут с совершеннолетних путешественников, которые остановятся в гостиницах, отелях, хостелах или «других жилых помещениях, пригодных для временного проживания». Платить будут те, кто приедет в Северную столицу на 24 часа и дольше.
Проект закона опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. Эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года.
Деньги, полученные от курортного сбора, будут направляться в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга.
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