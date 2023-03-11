Сотрудник бильярдного клуба в Выборге успокоил буйных посетителей пистолетом

В ночь на 11 марта в бильярдном клубе Выборга сотруднику заведения пришлось стрелять в посетителей, чтобы остановить конфликт.

42-летний работник заведения трижды выстрелил в гостей. Пули травматического пистолета попали в ягодицы и бедра, мужчин пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Владельца травматического пистолета доставили в отдел полиции. Гражданин владеет оружием на законных основаниях и состоит на учете в ЦЛРР ГУ Росгвардии как владелец гражданского оружия.