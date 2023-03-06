В поселке Назия водитель насмерть сбил человека и скрылся, а потом сам пришел в полицию

Вечером 5 марта жители поселка Назия в Кировском районе Ленобласти обнаружили лежащего на проезжей части человека и вызвали скорую.
Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.
В этот же вечер в полицию обратился 47-летний местный житель. Он признался, что сбил пешехода при въезде в населенный пункт и скрылся с места происшествия.
В ДТП погиб 66-летний мужчина. Труп направлен в морг для установления причины смерти. По факту смертельной аварии проводится проверка.
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06.03.2023 37