В поселке Назия водитель насмерть сбил человека и скрылся, а потом сам пришел в полицию

Вечером 5 марта жители поселка Назия в Кировском районе Ленобласти обнаружили лежащего на проезжей части человека и вызвали скорую.

Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.

В этот же вечер в полицию обратился 47-летний местный житель. Он признался, что сбил пешехода при въезде в населенный пункт и скрылся с места происшествия.

В ДТП погиб 66-летний мужчина. Труп направлен в морг для установления причины смерти. По факту смертельной аварии проводится проверка.