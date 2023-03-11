В Приозерском районе проходит традиционный забег Ice Trail — фото

В субботу, 11 марта, в Приозерском районе Ленобласти стартовал традиционный забег Ice Trail.

Спортивно-туристический забег и рогейн по тропинкам, дорожкам, открытому льду проходит на Вуоксе. Седьмое по счету спортивное мероприятие собрало около 200 любителей зимнего спорта.

Организаторы подготовили две дистанции на три и шесть часов. Спортсмены получили карту с маршрутом, который они могут преодолеть бегом, на лыжах или на велосипеде. Также предусмотрен вариант участия и без карты.

Фото: 47channel