Марсоход запечатлел захватывающий закат на Марсе

Марсоход NASA Curiosity сделал цветные фотографии заката на Марсе. Они дают более глубокое представление о погодных условиях на планете, составе и температуре атмосферы.

«Глядя на переходы цветов, мы видим изменение размера частиц в облаке. Это говорит нам о том, как развивается облако и как его частицы меняют размер с течением времени», – объяснил представитель Института космических наук в Боулдере

Новое исследование, которое началось в январе и завершится в конце этого месяца, использует цветную камеру марсохода, чтобы наблюдать за образованием и движением облаков.

Большинство из них состоят из замороженного льда и плывут на высоте около 60 километров над землей. Но Curiosity заметил облака, которые достигают большей высоты. Возможно, они состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.