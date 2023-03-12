Марсоход запечатлел захватывающий закат на Марсе

Марсоход NASA Curiosity сделал цветные фотографии заката на Марсе. Они дают более глубокое представление о погодных условиях на планете, составе и температуре атмосферы.
«Глядя на переходы цветов, мы видим изменение размера частиц в облаке. Это говорит нам о том, как развивается облако и как его частицы меняют размер с течением времени», – объяснил представитель Института космических наук в Боулдере
Новое исследование, которое началось в январе и завершится в конце этого месяца, использует цветную камеру марсохода, чтобы наблюдать за образованием и движением облаков.
Большинство из них состоят из замороженного льда и плывут на высоте около 60 километров над землей. Но Curiosity заметил облака, которые достигают большей высоты. Возможно, они состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.
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10.03.2023 119