Суд в Колумбии провел первое заседание в метавселенной

Колумбийский суд впервые провел судебное разбирательство в метавселенной. Результат оказался успешным, и эксперимент планируют продолжать.

Участники двухчасового слушания обсуждали дело о дорожном споре. Они появились в виде аватаров в виртуальном зале, персонаж судьи был одет в черную мантию.

Страна одной из первых в мире начала тестировать настоящие судебные слушания в метавселенной, чтобы сделать цифровое пространство более реалистичным, часто с аватарами, представляющими каждого участника.

Эксперты считают, что использование метавселенной может быть особенно полезно, например, в случаях серьезных конфликтов, когда участники могут обсудить дело, не видя друг друга физически.