«Метрострой» отменил аукцион на строительство коричневой ветки метро в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» вынужден был отменить аукцион на строительство Красносельско-Калининской линии (коричневой) метро в Санкт-Петербурге. Проектировщики не заинтересовались этим проектом.
По условиям тендера «Метростроя» от 16 февраля, исполнитель должен был построить новую ветку метро от станции «Путиловская» до «Каретной». Стоимость контракта – 351,5 млн рублей.
Заявки принимались до 9 марта. Однако ни одна компания не подала заявку, в связи с чем закупку отменили.
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07.03.2023 149