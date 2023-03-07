В метро Петербурга поездом впервые будет управлять девушка

В метрополитене Петербурга завершает свое обучение первая девушка-машинист.
Мария Сазонова сдала теорию и уже начала практиковаться на «Красносельско-Калининской» линии. Но пока она ездит только с наставником. Самостоятельно на линию Мария выйдет через два с половиной месяца после сдачи экзамена.
Новоиспеченному машинисту 34 года, она мама двоих дочерей. В прошлом Мария была замгендиректора торговой сети.
Фото: Юлия Пыхалова, Комсомольская правда
К слову, до 2021 года управлять составами разрешалось только мужчинам, сейчас же этот запрет снят.
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