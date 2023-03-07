В метро Петербурга поездом впервые будет управлять девушка

В метрополитене Петербурга завершает свое обучение первая девушка-машинист.

Мария Сазонова сдала теорию и уже начала практиковаться на «Красносельско-Калининской» линии. Но пока она ездит только с наставником. Самостоятельно на линию Мария выйдет через два с половиной месяца после сдачи экзамена.

Новоиспеченному машинисту 34 года, она мама двоих дочерей. В прошлом Мария была замгендиректора торговой сети.

Фото: Юлия Пыхалова, Комсомольская правда

К слову, до 2021 года управлять составами разрешалось только мужчинам, сейчас же этот запрет снят.