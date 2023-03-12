Населенные пункты Ленобласти, где на 12 марта выявлено 251 новое заражение COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 251 человека.
Вам будет интересно
Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах...
14.04.2022 2866
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Сумино (+3), Извара (+1), Лагоново (+1), Курск (+1), Сумск (+1), Загорицы (+2).
- Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+29), Кудрово (+3), Янино-1 (+5), Проба (+1), Воейково (+2), Разметелево (+1), Щеглово (+4), Сертолово (+16), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+4), Романовка (+6), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), массив Белоостров (+1), Ириновка (+1), Мяглово (+1), Дунай (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Аро (+1), массив Рахья (+1), Куйвози (+1), Карьер-Мяглово (+1), Минулово (+1), Озерки (+1), СНТ Спутник (+1), Керро (+1).
- Выборгский район: Выборг (+18), Победа (+2), Первомайское (+2), Рощино (+2), Советский (+1), Подгорное (+1), Светогорск (+10), Поляны (+1), Каменногорск (+1), Кондратьево (+1), Тарасово (+1), Приветнинское (+1), Красная Долина (+1), Рябово (+2), Козлово (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+1), Малые Колпаны (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Учхоз (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+6).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Синявино (+2), Назия (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Горловщина (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Мухоловка (+2).
- Лужский район: Луга (+11), Дзержинского (+1), Ретюнь (+1), Приозерный (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+4), Важины (+1), Красный Бор (+2).
- Приозерский район: Мичуринское (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Шахта № 3 (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+26), Шугозеро (+1), Андронниково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+1), Красный Бор (+2).