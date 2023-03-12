Игорь Акинфеев вошел в список 50 лучших вратарей мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года. Свою версию организация опубликовала на сайте.

В список вошли два отечественных вратаря – Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев. Дасаев занял 37-е место, Акинфеев – 47-е. Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Игорь Акинфеев – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны, семь раз – Суперкубок России. Кроме того, Игорь Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Ринат Дасаев – серебряный призер чемпионата Европы-1988 и бронзовый призер Олимпийских игр-1980 в составе сборной СССР. Также в его активе две победы в чемпионате страны вместе с московским «Спартаком».