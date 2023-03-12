В Ленобласти 13 марта будет ветрено и до -10 °C

Автор: Сергей Агутин
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Ночью 13 марта в большинстве районов Ленинградской области будет идти снег. Термометры покажут -5… -10 °C. Прогнозируется западный или юго-западный ветер 7-12 м/с.

Днем снег продолжит идти местами, воздух прогреется до +2… -3 °C. Ветер сменит направление на юго-западное, южное, но останется таким же сильным.   

А 14 марта Ленинградскую область ждут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также порывистый ветер.  

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01.03.2023 848

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