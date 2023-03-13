Минпромторг России расширил список товаров для параллельного импорта, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В страну разрешено ввозить товары IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel. Кроме того, в перечень включили производителей одежды, косметики и парфюмерии, и другой продукции. В частности, Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent.

Перечень дополнен брендами моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.