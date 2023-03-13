Минпромторг включил IKEA в перечень товаров для параллельного импорта

Автор: Гузель Галимова
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Минпромторг России расширил список товаров для параллельного импорта, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В страну разрешено ввозить товары IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel. Кроме того, в перечень включили производителей одежды, косметики и парфюмерии, и другой продукции. В частности, Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent.

Перечень дополнен брендами моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.

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