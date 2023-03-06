Ленинградская область заняла 23 место в списке российских регионов по доступности бензина. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

На среднюю зарплату жители 47 региона могут купить 1052 литра бензина марки АИ-92. За год топливо подорожало на 0,3% до 47,84 руб. за литр. Петербург занял девятую строчку рейтинга. На чистую среднюю зарплата там можно купить 1508 литров бензина.

Больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа — 2685 литров. Также в тройку входят Москва — 2219 и Чукотка — 1871. Петербурга занял девятую строчку рейтинга — 1508. Меньше всего топлива могут приобрести жители Чечни и Ингушетии — менее 600 литров.

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В целом по России бензин марки АИ-92 за год подешевел на 0,9% до 47,18 рубля за литр. При этом цены за топливо в российских регионах разнятся от 42 до 63 рублей за литр.