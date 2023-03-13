Стали известны победители премии «Оскар — 2023»

В США завершилась 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Победителей определили в 23 категориях. Публикуем список лучших в основных номинациях:

Лучший фильм – «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021).

Лучшие режиссеры — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт «Всё везде и сразу» .

Лучшая актриса — Мишель Йео «Всё везде и сразу» .

Лучший актер — Брендан Фрейзер «Кит» (The Whale, 2022).

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кёртис «Всё везде и сразу».

Лучший актер второго плана — Ке Хюи Куан «Всё везде и сразу».

Лучший оригинальный сценарий — «Всё везде и сразу».

Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины» (Women Talking, 2022).

Лучший оператор — Джеймс Фрэнд «На Западном фронте без перемен».

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro’s Pinocchio, 2022).

Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, 2022).

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022).

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: путь воды» (Avatar: The Way of Water, 2022).

В номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» была представлена российская документальная лента «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.