В России отказались пускать в прокат привезенное через Белоруссию иностранное кино

Автор: Гузель Галимова
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В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.

В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей.

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — приводит текст документа РИА Новости.

Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.

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