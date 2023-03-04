В России отказались пускать в прокат привезенное через Белоруссию иностранное кино

В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.

В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей.

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — приводит текст документа РИА Новости

Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.