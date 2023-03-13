Лесничего и двух предпринимателей заподозрили в незаконной рубке леса на 104 млн рублей под Приозерском

В Приозерском районе Ленобласти задержаны двое предпринимателей и лесничий по подозрению в незаконной рубке леса.

По данным следствия, в ноябре 2022 года бизнесмены решили заработать на продаже леса, вступив в сговор с лесничим Джатиевского участкового лесничества. Тот в свою очередь выбрал и показал им лучшее место для рубки. С декабря по январь преступники спилили там деревья хвойных пород объемом 1129 кубометров, нанеся лесному фонду ущерб на 104 миллиона рублей.

При этом лесничий, используя свое служебное положение, скрыл факт незаконной порубки, рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Следователи будут настаивать на заключении нарушителей под стражу. Расследование продолжается.