В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» 13 марта произошел массовый сбой.

Проблемы ощутили, как пользователи мобильного приложения, так и сайта. Большинство жалоб на работу соцсети поступило из Москвы, Петербурга и Минска.

«У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе социальной сети.