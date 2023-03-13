Сугробы на востоке Ленобласти достигли 79 сантиметров

В минувшие выходные дни в Ленинградской области выпала треть месячной нормы осадков.

На востоке региона сугробы достигли 50-79 сантиметров, на юго-западе – до 30-50 сантиметров и на Карельском перешейке – до 63 сантиметров. В Петербурге его высота достигла 32 сантиметров. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, с 14 марта в Петербурге и Ленобласти начнет теплеть: «днем при положительной температуре снег будет таять и течь, а ночью при отрицательной замерзать». В течение всего марта была довольно холодная погода.