Женщина пострадала при ракетном ударе в Белгороде

Врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Местное издание «Бел.ру» со ссылкой на главу Белгородского района Владимира Перцева сообщило, что осколками повредило три частных домовладения в Разумном, повреждены четыре автомобиля. Об этом стало известно 13 марта из сообщения в телеграм-канале главы района.

По словам губернатора, при поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно, что в 42 городах России открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер».