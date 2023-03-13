Гражданина Белоруссии подозревают в серьезном экономическом преступлении.

В Северной столице суд принял решение отправить в колонии предполагаемого участника крупной финансовой пирамиды, которая появилась еще в 2014 году — сообщает Мойка78.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что, по версии следствия, фигурант дела являлся активным участником сообщества и обладал доверительными отношениями с руководством.

Ранее стало известно, что лесничего и двух предпринимателей заподозрили в незаконной рубке леса на 104 млн рублей под Приозерском.