ФСИН подвела итоги работы за год и выяснила, что впервые в истории никто не убежал

Как сообщил директор Аркадий Гостев на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), ни одного побега осужденных из-под охраны не произошло за 2022 год.

«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено», – заявил Аркадий Гостев

Количество побегов заключенных из СИЗО и колоний за 25 лет сократилось в 140 раз, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно статистике, в 1994 году было совершено 140 побегов из-под охраны. В 2000 году – 25. В 2010 году – 11. В 2015 году – 8. В 2016 году – 5. В 2017 году – 2. В 2018 году – 1.

По статистике массовых побегов: в 2019 году в Туве из ИВС бежали девять задержанных, в 2020 году из исправительной колонии в Махачкале шестеро осужденных, в 2021 году из ИВС в Подмосковье пять подсудимых.