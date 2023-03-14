Подготовка к реставрации старинного дома на улице Жука началась в Шлиссельбурге

По поручению губернатора Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области приступил к реставрации старинного дома № 7 на улице Жука в Шлиссельбурге Кировского района. В 2022 году здание было принято в областную собственности из муниципальной.

Дом построен во второй половине XIX века, является памятником регионального значения и находится в неудовлетворительном состоянии. На момент подготовки публикации объявляется конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Реставрацию планируется провести в 2024-2025 годах. После ремонта в здании разместится Музей Шлиссельбурга.