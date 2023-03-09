Россиянам напомнили количество нерабочих дней в мае 2023 года

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлию Санину, россияне будут отдыхать семь дней.

«На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2023 году правительством России установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет», – рассказала Юлия Санина

Работодатели смогут уменьшить рабочие часы подчиненным. Но в пятницу, 28 апреля, перед первомайскими выходными и в следующую пятницу, 5 мая, перед Днем Победы рабочие дни будут стандартными.