Дзюба отреагировал на непопадание в сборную России по футболу

Футболист «Локомотива» Артем Дзюба признался, что очень спокойно отнесся к непопаданию в сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают», – отметил Артем Дзюба

В 2021 году главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывал Дзюбу в команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее он включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.