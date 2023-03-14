Игры двух мужчин с наручниками закончились вызовом спасателей в Петербурге

В экстренные службы 12 марта около 20:40 сообщили о том, что мужчина застрял в наручниках в квартире дома № 175 на проспекте Ветеранов.

Петербуржец сообщил спасателям, что купил наручники на рынке «Юнона». После того, как они с соседом «обмыли» покупку, хозяин решил ее испытать на знакомом. Наручники защелкнулись, но ключ потерялся.

Чтобы спасти невольника, пришлось обращаться к специалистам, несмотря на то, что, по словам владельца, покупка была полудетская.