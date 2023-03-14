Пенсионерка выжила после столкновения с электричкой в Гатчинском районе

В субботу, 11 марта, на 45-м километре железнодорожного перегона «Пудость – Гатчина» электричка из Петербурга сбила 63-летнюю женщину.

Женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось — удар пришелся по касательной. Женщине выжила, ей потребовалась госпитализация.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.