Жителей Ленобласти приглашают на военную службу по контракту

В каждом районе Ленобласти развернуты пункты отбора контрактников для прохождения службы в воинских частях России.

Сотрудники военкоматов расскажут более подробно расскажут о контрактной службе, им же можно задать все интересующие вопросы. Определиться со службой помогут и информационные материалы, представленные в каждом из пунктов отбора.

Контрактникам доступен широкий спектр социальных гарантий: выплата увеличенного денежного продовольствия, компенсации, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за хорошие показатели исполнения служебных задач. Срок службы — от 11 месяцев. Контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 50 лет.

Пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области расположен в Петербурге на набережной реки Фонтанки, д. 90, к. 3. Всю интересующую информацию можно узнать по телефонам: +7 812 572 20 30, +7 812 572 18 71, а также в группе «Пункт отбора по Ленинградской области» в ВК.