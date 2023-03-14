Механик со сложным прошлым подозревается в угоне служебного микроавтобуса в Федоровском

По информации ivbg.ru, 13 марта заведено уголовное дело об угоне в отношении 48-летнего механика строительной компании в Тосненском районе. Ночью сотрудники ДПС остановил его за рулем Ford Transit на улице Шоссейной в поселке Федоровское.
Позже в полицию обратился руководитель автопарка. Он рассказал, что микроавтобус 2014 года выпуска пропал со служебной стоянки на улице Промышленной в Федоровском. Предполагаемый угонщик успел проехать меньше 700 метров.
Автомобиль вернули компании. Известно, что с начала 2000-х подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за убийство, а с марта 2018-го находится под подпиской о невыезде за ДТП с пострадавшим.
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26.12.2022 2242