Механик со сложным прошлым подозревается в угоне служебного микроавтобуса в Федоровском

По информации ivbg.ru, 13 марта заведено уголовное дело об угоне в отношении 48-летнего механика строительной компании в Тосненском районе. Ночью сотрудники ДПС остановил его за рулем Ford Transit на улице Шоссейной в поселке Федоровское.

Позже в полицию обратился руководитель автопарка. Он рассказал, что микроавтобус 2014 года выпуска пропал со служебной стоянки на улице Промышленной в Федоровском. Предполагаемый угонщик успел проехать меньше 700 метров.

Автомобиль вернули компании. Известно, что с начала 2000-х подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за убийство, а с марта 2018-го находится под подпиской о невыезде за ДТП с пострадавшим.