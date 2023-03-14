В Петербурге следком начал проверку из-за падения глыбы на восьмилетнюю девочку

Школьница попала в больницу с переломом грудного позвонка и ушибом мягких тканей теменной области.

Следком начал проверку после падения глыбы льда на восьмилетнюю школьницу на Краснопутиловской улице в Петербурге — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Следственный комитет начал проверку после падения наледи, которое стало причиной госпитализации ребенка. Глыба сорвалась 13 марта с крыши одного из домов на Краснопутиловской улице. Восьмилетняя девочка попала в больницу.

У несовершеннолетней диагностировали ушиб мягких тканей теменной области и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что Петербург после резкой оттепели утопает в лужах, слякоти и грязи.