Петербург после резкой оттепели утопает в лужах, слякоти и грязи

Дорожные службы и ливневая канализация не справляются с резким потеплением в городе.
В последние несколько дней в Петербурге обильно падал снег и держалась морозная погода, а сегодня ожидается самый теплый день с начала года. В итоге снег растаял, превратив тротуары и проезжую часть в непроходимое болото.
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В Смольном отчитались, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за интенсивного таяния снега. Жители и гости города могут сообщать о скоплениях воды на улицах и во дворах по телефону 004.
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13.03.2023 83