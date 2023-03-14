Петербург после резкой оттепели утопает в лужах, слякоти и грязи

Дорожные службы и ливневая канализация не справляются с резким потеплением в городе.

В последние несколько дней в Петербурге обильно падал снег и держалась морозная погода, а сегодня ожидается самый теплый день с начала года. В итоге снег растаял, превратив тротуары и проезжую часть в непроходимое болото.

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В Смольном отчитались, что коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за интенсивного таяния снега. Жители и гости города могут сообщать о скоплениях воды на улицах и во дворах по телефону 004.