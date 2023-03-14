Жители Ленобласти стали реже вызывать скорую помощь

За минувшую неделю в Ленобласти снизилось количество вызовов скорой медпомощи, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Так, на прошлой неделе врачи скорой помощи выезжали на вызовы 10 236 раз, неделей ранее — 12 162. В ведомстве связывают небольшое снижение со спадом ОРВИ и прошедшим праздником.

Также снизилось число госпитализаций по результатам вызова скорой помощи: с 3109 до 2743 человек. Но при этом выросло количество вызовов на ДТП: 47 на прошлой неделе против 35 неделей ранее.