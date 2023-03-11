«Сообщи, где торгуют смертью»: в Ленобласти начнет работать антинаркотическая «горячая линия»

В Ленобласти с 13 марта стартует ежегодная общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 24 марта.

Жители Ленинградской области в период проведения акции могут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти: 8 (812) 573-79-96.

Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.