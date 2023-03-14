В России растет число обращений за гарантийным ремонтом

В основном граждане жалуются на качество недорогой малой бытовой техники, в частности на продукцию брендов Scarlett, Kitfort, Redmond.

С начала прошлого года россияне стали чаще обращаться за гарантийным ремонтом малой бытовой техники, количество таких запросов выросло на 20%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков электроники.

Количество поломок и брака у российских и китайских брендов немного больше, чем у премиальной техники производства страны Европы или США, поэтому число гарантийных случаев могло вырасти.

Ранее стало известно, что до Усть-Луги проложен межпоселковый газопровод.