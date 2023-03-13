До Усть-Луги проложен межпоселковый газопровод

Первый участок сетей протяженностью от ГРС «Усть-Луга» до границы квартала Краколье поселка Усть-Луга уже проложен. Остальные работы планируется завершить в 2023 году.

«Общая протяженность газопровода вместе со вторым и третьим этапами составит около 60 км. Он пройдет от газораспределительной станции «Усть-Луга» до деревень Большое Куземкино, Ропша, Ванакюля, Калливере, Кейкино с отводами на деревни Краколье, Выбье, Малое Куземкино, Венекюля, Федоровка, поселки Усть-Луга и Преображенка и промзону поселка Усть-Луга. Ввод объекта создаст техническую возможность газификации 1,9 тыс. частных домов и квартир, четырех котельных», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона есть по ссылке.