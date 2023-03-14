Госдума приняла закон об административной ответственности за дискредитацию добровольцев СВО

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который вводит административную ответственность за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев.
Так, за действия по дискредитации ВС РФ и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Кроме того, закон вводит административную ответственность за распространение в СМИ инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов.
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Также Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках спецоперации, в том числе добровольцах, и до 7 лет за дискредитацию.