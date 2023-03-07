Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного»

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».
В нем отображаются потребности семьи бойца.
В понедельник глава государства встретился по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, который рассказал, что такой проект реализуется в регионе. По его словам, под опеку были взяты семьи мобилизованных по широкому спектру вопросов: газификации, ремонту кровли, ремонту квартир, медицине, единовременной материальной помощи.
«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», — сказал президент.
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