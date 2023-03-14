В Ленобласти создано шесть новых фермерских хозяйств

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Лен области завершилось распределение гранта «Агростартап».

Победу одержали шесть лучших проектов. Они получат гранты от 2 до 4 млн рублей. Общий объем финансирования в этом году составил 18,6 млн рублей, что на 3% выше, чем в 2022 году. Всего было подано 28 заявок.

Новые предприятия малого бизнеса создадут минимум 12 новых рабочих мест. Фермерские хозяйства будут выращивать ягоды, разводить мясных коров, овец, рыбу.