«Фонд друзей балтийской нерпы» готовится к новому сезону спасения нерпят-потеряшек

В Ленобласти и Петербурге начались теплые дни, а значит сезон выкармливания потомства у балтийской, ладожской кольчатых нерп и серых тюленей уже в самом разгаре.
Пока ледовая обстановка на Финском заливе и Ладожском озере позволяет выращивать щенков вдали от берега. Однако в ближайшие дни ожидается усиление ветра: возможны подвижки льда и преждевременного отрыва некоторых малышей от самок.
«В ближайшие дни мы будем наблюдать за перемещением льда и перейдём в режим ожидания пациентов», — сообщили в фонде друзей балтийской нерпы.
Жителям Петербурга и Ленобласти напоминают о том, что, в случае обнаружения одинокого детеныша, необходимо звонить на номер 699-23-99.
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14.03.2023 71