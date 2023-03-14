«Фонд друзей балтийской нерпы» готовится к новому сезону спасения нерпят-потеряшек

В Ленобласти и Петербурге начались теплые дни, а значит сезон выкармливания потомства у балтийской, ладожской кольчатых нерп и серых тюленей уже в самом разгаре.

Пока ледовая обстановка на Финском заливе и Ладожском озере позволяет выращивать щенков вдали от берега. Однако в ближайшие дни ожидается усиление ветра: возможны подвижки льда и преждевременного отрыва некоторых малышей от самок.

«В ближайшие дни мы будем наблюдать за перемещением льда и перейдём в режим ожидания пациентов», — сообщили в фонде друзей балтийской нерпы

Жителям Петербурга и Ленобласти напоминают о том, что, в случае обнаружения одинокого детеныша, необходимо звонить на номер 699-23-99.