В Ленинградском зоопарке планируют отказаться от крупных животных и аттракционов

В следующем 2024 году будет выделено финансирование на проект по реконструкции Ленинградского зоопарка. Об этом сообщил новый директор зверинца Юрий Журавлев, передает ТАСС.

«Мы хотим набрать интересные виды, но для этого нам сначала нужно привести зоопарк в порядок. Мы сейчас готовим техзадание на концепцию, оно должно быть готово к маю», — пояснил Журавлев.

В учреждении намерены реконструировать вольеры и отказаться от таких крупных животных, как слоны, бегемоты и носороги. Также после реконструкции в зоопарке исчезнут аттракционы, а все кафе и другая инфраструктура будут принадлежать зверинцу.

Кроме того, город подыскивает территории для второй площадки зоопарка минимум в 30-50 га. Действующий Ленинградский зоопарк занимают территорию в 7,4 га, являясь одним из самых маленьких по площади в мире.