Почти 1 млн жителей Ленобласти прошли диспансеризацию и профосмотры

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 943 594 жителя Ленобласти за 2022 год.

Благодаря обследованиям у 32 135 человек впервые выявили болезни системы кровообращения, у 5 441 – пищеварения, у 4 313 – органов дыхания, у 2 967 диагностировали сахарный диабет, а у 1 419 человек оказались злокачественные новообразования.

Напомним, медосмотры проводятся во всех поликлиниках Ленобласти. В отдаленные населенные пункты приезжают специальные мобильные комплексы.