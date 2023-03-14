В Подпорожском районе Ленобласти произошел уникальный случай для ветеринарии.

В одном из личных подсобных хозяйств в деревне Посад корова Ласточка родила двойню с интервалом в несколько дней: мальчика 4 марта и девочку 8 марта.

Фото: ветеринарная служба Подпорожского района

«4 марта начался отёл, родилась красно-пёстрая девочка. А через четыре дня пришла доить, и вижу, что снова отёл! Я 30 лет занимаюсь сельским хозяйством, такого никогда не было. Даже не предполагали, что у нее будет двойня. Второй родился чёрно-пёстрый бычок. Мы сразу всем телятам даем имена, девочку назвали Майка, мальчика — Мартин», — поделилась хозяйка скота.

В Подпорожской ветлечебнице случай назвали уникальным. По словам специалистов, двойня у коров бывает лишь в 2-4%. К тому же интервал между родами обычно составляет 1-2 часа, а в этот раз между отелом прошло четыре дня. Оба теленка родились здоровые и чувствуют себя хорошо.