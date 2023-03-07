Нырнула в снег: лисицу-охотницу заметили в Выборге

В Выборге Ленобласти местным жителям удалось запечатлел, как лисица ныряет в сугроб за добычей. Правда, охота получилась неудачной.

На кадрах видно, как лисичка, прислушиваясь к чему-то под снегом, резко ныряет в сугроб. Снаружи остались только хвост трубой и тонкие лапки. Правда охота заканчивается неудачей — лисица осталась ни с чем.

Видео: "Выборг Вконтакте".

Этот прием называется мышкование. Когда лисица слышит писк или шебуршание мыши даже под полуметровым слоем снега, она быстро подскакивает вверх и совершает резкий прыжок вниз, пронзая собой снег.